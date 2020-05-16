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محافظات

تعافى 19 حالة مصابة بكورونا بمحافظة الوادي الجديد

السبت 16/مايو/2020 - 06:08 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 19 حالة.

وأكد الزملوط، في تصريحات صحفية، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٥٣ مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأشار إلى تشغيل خط سيارات الأجرة بين الداخلة والخارجة اعتبارًا من غٍد السبت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتخفيض عدد الركاب بنسبة ٥٠ ٪ في الرحلة.

 وأضاف الزملوط، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، كما تم فحص 292 شخصًا ضد فيروس كورونا وتبين سلبيتهم للمرض.

ولفت الي إن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط وقرى" القصر – الشيخ والي – الراشدة – أسمنت – الهنداو – عزب القصر - بدخلو" بمركز الداخلة وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

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