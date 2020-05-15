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محافظات

كورونا ينحصر في الوادي الجديد.. ارتفاع عدد المتعافين إلى 19 حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:15 م
مستشفى عزل -ارشيفية
مستشفى عزل -ارشيفية
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 19 حالة.


وأوضح الزملوط، تعافي حالتين صباح اليوم الجمعة، وخروجهما من مستشفى العزل الصحي بمركز إسنا في محافظة قنا، وعودتهما لمنزلهما بمركز الداخلة بالمحافظة.


أكد الزملوط، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد، حتى أمس 43 حالة وتتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر- بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.


وأضاف الزملوط، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.


وأشار إلى، عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.


وأضاف الزملوط، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.


وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أمس الخميس، عن تعافي 17 حالة، وفحص 290 شخصا ضد فيروس كورونا وتبين سلبيتهم للمرض.

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