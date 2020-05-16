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ثقافة

قصور الثقافة تتيح مجلة قطر الندى أونلاين

السبت 16/مايو/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، إتاحة أعداد مجلة "قطر الندى" أونلاين، للاطلاع والتحميل المجاني من الموقع الإلكتروني للهيئة ومن بوابة الثقافة؛ تيسيرًا للمواطنين ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية.


ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها بيوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.


وتواصل وزارة الثقافة بكل قطاعاتها تقديم فعالياتها الثقافية والفنية أون لاين، للوصول إلى الجمهور في منازلهم في ظل الحظر الصحي المفتروض على المواطنين للحماية من فيروس كورونا.

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