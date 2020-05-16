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مرأة

7 نصائح لمرضى الضغط المرتفع

السبت 16/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد  ضغط الدم المرتفع فى الجسم هو القوة الناتجة داخل شرايين الجسم بواسطة الدم نتيجة انقباض القلب و دفعه للدم داخل هذه الشرايين و كذلك مقاومة الشرايين الطرفية لمروره، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية والصحة العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، بعض النصائح لمرضى  إن ضغط الدم المرتفعالمرتفع والأفراد الأكثر عرضه  إن ضغط الدم المرتفع :

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1- من يزيد ضغطهم دائمًا عن الضغط الطبيعى «يميل دائمًا للإرتفاع».
2- من لديهم تاريخ أسرى للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
3- من يعانون من زيادة فى الوزن أو البدانة.
4- المصابون بمرض السكر.
5- المسرفون فى تناول ملح الطعام والمخللات والحوادق «الجبن، الأطعمة المحفوظة، المعلبات، الأطعمة السريعة الجاهزة».
6- من لا يمارسون الرياضة البدنية ولا يقومون ببعض المجهود العضلى
كيفيه الوقايه من ارتفاع ضغط الدم:
1_الأقلال من ملح الطعام.
2_ممارسه الرياضه البدنيه و المجهود الجسمى المنتظم.
3_ الحفاظ على الوزن الصحى المناسب للعمر والطول والتخلص من الوزن الزائد.
4_ الإبتعاد عن التوتر والقلق النفسى.
5_ الإبتعاد عن التدخين.
6_ تناول الأسماك
تناول الأسماك خصوصًا الدهنية مثل الماكريل، السلمون، التونة، يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل لزوجة الدم وقابليته للتجلط وذلك لما تحتويه من أحماض دهنية غير مشبعة " الأوميجا 3 " ولذلك يوصى بتناول الأسماك مرة أسبوعيًا على الأقل
7- الألياف:
تناول الأطعمة الغنية بالألياف «الفاكهة والخضروات».

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