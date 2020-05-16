ربنا ما يقطعها عادة.. خالد أبو بكر: زى النهاردة الأهلى فاز على الزمالك "1/6".. فيديو

عبر خالد أبو بكر، عن أمله فى انتهاء أزمة كورونا، وعودة مباريات الأهلى والزمالك مرة أخرى، حيث قدم تصورًا لمباراة تخيلية بين قطبى الكرة المصرية.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، : "وحشنى أشوف مباراة للأهلى والزمالك فى مباراة ممتلئة بالجماهير وحماس المدرجات.. والجميع فى انتظار التشكيل.. تبدأ المباراة.. ثم هدف لرمضان صبحى، ثم التعادل للزمالك فى مقص الشناوى بأقدام مصطفى محمد، قبل أن يهدر مروان محسن ضربة جزاء للأهلى.. ويطلع مروان محسن وينزل وليد سليمان ويسجل هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 90".





وتحدث خالد أبو بكر عن زكرى مباراة الأهلى والزمالك التى انتهت لصالح المارد الأحمر بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد للقلعة البيضاء، معقبًا: "النهارد ده ذكرى مباراة 6/1 للأهلى منذ 18 سنة.. ربنا ما يقطعها عادة".





وواصل: " وحشنى الكرة والرياضة ومباراة الأهلى والزمالك ليها طعم تانى.. وحشنى شيكا بالا ومصطفى فتحى ووليد سليمان ونجوم الأهلى.. أتمنى أن تزول تلك الغمة ".





جدير بالذكر أنه فى مثل هذا اليوم قبل 18 عامًا، حقق النادى الأهلي انتصاره الأشهر على غريمه التقليدى الزمالك بعد سداسية تاريخية تحت قيادة مدربه الأسطورى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى، يوم 16 مايو 2002.



