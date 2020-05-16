مناسب للكبار والصغار.. 8 فوائد لليانسون

يعد اليانسون من الأعشاب المفيدة جدًا للصحة، فهو يساعد على الهضم ومقاومة السعال، وهو مناسب للكبار والصغار، كما ينتمياليانسون للفصيلة الخيمية، مثل الكراوية والشمر، ويحتوي على نفس مكونات الشمر و"إن كان مذاقه أفضل"، حسبما يقول الباحث يوهانيس غوتفريد ماير من جامعة فورتسبورغ في موقع" berlin.de".













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لذا تعرف على فوائد اليانسون:

1 يفيد شراب اليانسون في تنشيط عمل الجهاز الهضمي وتحسين أدائه؛ فهو طارد لغازات البطن ومعالج للنفخة عند الكبار والرضّع أيضًا، كما يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك، ويفتح الشهية، ويسكّن المغص والتشنجات في البطن، ويعالج عسر الهضم والحرقة في المعدة، ويمنع التهابات القولون، كما يعالج القيء والإسهال.

2 يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية لدى الإناث، ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.

3 يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية لدى الإناث، ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.

4 يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء العام، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر، كما أنه يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل

5 يساعد على تخفيف آلام الصداع العادي والنصفي "الشقيقة".

6 يحتوي اليانسون على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم.

7 يحسّن أداء الجهاز التنفسي، ويطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم، كما يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام. يعالج الضعف الجنسي