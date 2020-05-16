موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت و بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني .. اليوم

يعود الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم من جديد لفتح أبوابه بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.





وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت عن عودة البوندسليجا اليوم السبت الموافق 16 مايو الجاري.









و يستضيف ملعب كومرزبنك ارينا ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الألماني ، لقاء قوي فى تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية بين آينتراخت فرانكفورت و بوروسيا مونشنغلادباخ .





يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الألماني ، فى لقاء قوي فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة والرابعة ونصف بتوقيت السعودية. كما



وبسبب وباء فيروس كورونا، لن يسمح للجماهير بالحضور لملعب دورتموند الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، إذ أن الشغف يكون هو المسيطر في هذا الملعب عن أي ملعب آخر في الدوري، ويجب على اللاعبين الآن إيجاد طريقة أيضًا لإيجاد الحافز بدلًا من تشجيع الجماهير





مواعيد مباريات اليوم السبت 16 مايو في الدوري الألماني





بوروسيا دورتموند - شالكه





لايبزيج - فرايبورج





هوفنهايم – هيرتا برلين





فورتونا دوسلدورف - بادربورن





أوجسبورج - فولفسبورج





اينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ





مواعيد مباريات الأحد 17 مايو فى الدوري الألماني





كولن - ماينز





يونيون برلين – بايرن ميونخ





مواعيد مباريات الاثنين 18 مايو فى الدوري الألماني





فيردر بريمن – باير ليفركوزن



