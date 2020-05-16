ترامب يتراجع عن قرار وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، وقررت استنأفه بشكل جزئي.





وقالت الشبكة الأمريكية إن إدارة ترامب وافقت على دفع الحصة التي تساهم بها الصين في المنظمة.





وكان ترامب أعلن وقف تنظيم المنظمة في 14 أبريل الماضي، متهمًا إياها بأنها منحازة للصين وسط تفشي أزمة فيروس كورونا.





وقال ترامب إن إدارته ستراجع بشكل شامل دور المنظمة في جائحة تفشي كورونا، فيما نفى مسئولون من المنظمة تلك الاتهامات.



