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أخبار البلد

لو مسافر فى العيد بالقطار.. إليك تفاصيل الحجز من الموبايل وشباك التذاكر وموعده فى نقاط.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 09:59 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه وجه  قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود  سوق سوداء للتذاكر خلال أيام العيد من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب  للقطارات بدون تذكرة، خاصة أن حصيلة بيع التذاكر تساهم في  تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب.


وفيما يلى نستعرض طرق حجز القطارات فى العيد وموعدها.





- الحجز المقدم علي جميع القطارات يبدأ قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع.

- زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة.

- تركيب أكشاك بـ130 منفذا ليصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بـ801 منفذ.

- إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

- إتاحة حجز تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا علي جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.




قررت هيئة السكك الحديدية الحديد تشغيل ٦ قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة، وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو إلى ٤ يونيو ٢٠٢٠ ليصبح إجمالي عدد القطارات على خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطارا.



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