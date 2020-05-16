لو مسافر فى العيد بالقطار.. إليك تفاصيل الحجز من الموبايل وشباك التذاكر وموعده فى نقاط.. فيديو

أكدأنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر خلال أيام العيد من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة، خاصة أن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب.