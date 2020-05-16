تونس.. مطالبات بسحب الثقة من الغنوشي لتهديده الأمن القومي وعلاقته بتركيا





طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسي، أمس الجمعة بسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة الإخواني، راشد الغنوشي، واصفة إياه بأن خطر على الأمن القومي للبلاد.





وقالت موسى في بيان مصور نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيسبوك": "مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي"، مضيفة أن "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني".





ونددت رئيسة الحزب زيارات الغنوشي المتكررة إلى تركيا، واصفة إياه بأن خرق لقانون مجلس النواب وهو ما يستوجب مساءلته والمطالبة بسحب الثقة منه بصفته رئيس البرلمان.





ودخلت موسى في اعتصام مفتوح منذ 13 مايو الجاري، قائلة إنه "قد يتواصل حتى 5 سنوات"، تنديدا بالمضايقات التي تتعرض لها من قبل رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.





وذكرت "الاعتصام متواصل لأسبوع أو شهر أو سنة أو حتى 5 سنوات، وسنبقى في اعتصام وسنواصل التفاعل مع الرأي العام الوطني والدولي في إطار القانون”، مؤكدة أنها ستقاطع أعمال مكتب البرلمان الذي وصفت أشغاله بالمسرحية".



