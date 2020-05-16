AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى مليون و443 ألف حالة والوفيات 87 ألفا

السبت 16/مايو/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ارتفعت حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون و443 ألفا و397 حالة، وذلك وفقا لآخر تحديثات خريطة الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وكشفت بيانات الجامعة عن أن عدد حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة ارتفع إلى 87 ألفا و568 حالة، وتتصدر ولاية نيويورك حالات الوفاة في الولايات المتحدة بإجمالي يقترب من 28 ألف حالة.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث حالات الإصابة حيث أقرب الدول إليها روسيا بنحو 262 ألف إصابة، كما تتصدر أمريكا أيضا حالات الوفاة عالميا وتليها بريطانيا في المركز الثاني بنحو 34 ألف حالة وفاة.

وحسب بيانات الجامعة اليوم أيضا، فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عالميا بلغ 4 ملايين و 543 ألفا و 297 حالة والوفيات زادت إلى 307 آلاف و705 حالات.
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون

226 ألف إصابة مؤكدة بكورونا بالولايات المتحدة من بين مليون إصابة عالمية

كورونا فى أمريكا.. 5783 وفاة بالفيروس و236 ألف إصابة..فيديو

جونز هوبكنز: إصابات كورونا تخترق حاجز الـ 900 ألف و52 ألف قتيل في أمريكا

178 حالة.. فرنسا تسجل ارتفاعًا في عدد وفيات كورونا

ترشيحاتنا

استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

الاعتداء على عمرو وردة في اليونان.. تفاصيل

العائلة الكريمة.. آخر ظهور لـ علا رشدى من كواليس مسلسل "100 وش"

حكايات رمضانية.. محمد صلاح البطل الصائم يقود ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا

الإفتاء تستطلع هلال شوال الجمعة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة

ملفتة وجذابة.. 20 صورة تكشف عن أناقة نانسي عجرم فى عيد ميلادها