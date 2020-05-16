ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى مليون و443 ألف حالة والوفيات 87 ألفا

ارتفعت حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون و443 ألفا و397 حالة، وذلك وفقا لآخر تحديثات خريطة الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.





وكشفت بيانات الجامعة عن أن عدد حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة ارتفع إلى 87 ألفا و568 حالة، وتتصدر ولاية نيويورك حالات الوفاة في الولايات المتحدة بإجمالي يقترب من 28 ألف حالة.





وما زالت الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث حالات الإصابة حيث أقرب الدول إليها روسيا بنحو 262 ألف إصابة، كما تتصدر أمريكا أيضا حالات الوفاة عالميا وتليها بريطانيا في المركز الثاني بنحو 34 ألف حالة وفاة.





وحسب بيانات الجامعة اليوم أيضا، فإن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عالميا بلغ 4 ملايين و 543 ألفا و 297 حالة والوفيات زادت إلى 307 آلاف و705 حالات.