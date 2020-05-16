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اقتصاد

مسئولان يتابعان سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

السبت 16/مايو/2020 - 10:26 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمشروع الاسكان الاجتماعي بقطاع (د) بالمنطقة.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الوحدات السكنية وأعمال المرافق وتنسيق الموقع بالإسكان الاجتماعى بقطاع د، وطالب المهندس كمال بهجات، بتكثيف معدلات العمل وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لسرعة تسليم باقي الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.


من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ800 فدان تعد واحدة من كبرة المناطق التي تضم عددًا كبيرا من وحدات مشروع "الإسكان الاجتماعي" بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى 42 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة  إلى 4 قطاعات يضم كل قطاع جميع الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.

مسئولان يتابعان سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
مسئولان يتابعان سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
مسئولان يتابعان سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة
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