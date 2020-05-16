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أخبار العالم

16599 إصابة و266 وفاة.. كورونا يضرب إسرائيل

السبت 16/مايو/2020 - 10:29 ص
16599 إصابة و266
16599 إصابة و266 وفاة.. كورونا يضرب إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم "السبت" ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 داخل إسرائيل إلى 266 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 16599 حالة.

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وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة وعشر إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الصحة الإسرائيلية أن هناك 60 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى وضع خطير من بين العدد الإجمالي البالغ 16,599 إصابة.

ويستمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فى التفشي حول العالم حتى ضرب 196 دولة وأدى لوفاة أكثر من 308.677 شخص بالعالمـ وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 4.629.885 حالة وتم شفاء 1.761.082 شخص آخرين.
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