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أخبار العالم

4.629.885 إصابة و308.677 وفاة.. كورونا يتفشي حول العالم

السبت 16/مايو/2020 - 10:06 ص
كورونا يتفشي حول
كورونا يتفشي حول العالم
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سمر صالح
يستمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فى التفشي حول العالم حتى ضرب 196 دولة وأدى لوفاة أكثر من 308.677 شخصا بالعالم.

وارتفع عدد إجمالي الإصابات فيروس كورونا إلى 4.629.885 حالة على الأقل وتم شفاء 1.761.082 شخص آخرين.

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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة لتفشي فيروس كورونا حول العالم فى الوفيات أو لاإصابات، وبلغ عددهم 86.851 وفاة و1.432.045 إصابة علاوة على شفاء 246.414 شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا وتاتي بعدها المملكة المتحدة البريطانية الذي بلغ فيها عدد حالات الوفاة 33,998 حالة والإصابات تخطت حاجز الـ 236.711 إصابة وتأتي بعدها إيطاليا التي توفي بها 31.610 حالة وأصيب فيها 223.885 شخص ثم تأتي وفرنسا بـ27.529 حالة وفاة و178,870 إصابة وبعدها إسبانيا بـ 27.459 حالة وفاة و230.183 إصابة.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في أوروبا حتى أمس الجمعة 164,137 وفاة و1.848.598 إصابة، سجلت أمريكا وكندا 92.386 وفاة و1.504.523 إصابة، وبينما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 25.690 وفاة و454,107 إصابة، أما آسيا فقد سجلت 11.696 وفاة و336.428 إصابة.

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