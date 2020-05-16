تتناسب مع المجتمع.. برلماني يطالب بمنظومة فعالة للتخلص من القمامة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول ضرورة التخلص من مقالب القمامة العشوائية المنتشرة في العديد من المحافظات، لما تسببه من تلوث للبيئة وخطورة على صحة الإنسان.





وأوضح أن مشكلة القمامة مازالت قائمة رغم جميع محاولات الحكومات السابقة والحالية، وذلك بالتزامن مع رفع رسوم جمع القمامة، ورغم الجهود التى تبذلها الحكومة للاستفادة من القمامة وتحويلها الى مشروعات اقتصادية تعود بالعائد للمجتمع إلا أن انتشار القمامة أصبح ظاهرة لافتة للنظر وتحول رجال النظافة إلى متسولين فى الطرق والكبارى، متسائلا عن موعد تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة وإدارة المخلفات.









وأضاف أننا فى حاجة لمنظومة فعالة للتخلص من القمامة تتناسب مع المجتمع وأن يقوم المواطنون بدورهم فى الحفاظ على النظافة ومنع إلقاء القمامة فى الطرق وضبط منظومة النظافة خاصة فى الاحياء العشوائية والحد من انتشار ورش الشارع التى تسد الطرق وتساهم فى انتشار القمامة.





وطالب النائب بتعميم منظومة الجمع السكني من المنازل بكل المحافظات، لأنها تساعد بشكل كبير علي حل المشكلة، وزيادة عدد مصانع تدوير القمامة والمخلفات وتأهيل المصانع القائمة وتطويرها، وإزالة مقالب القمامة العشوائية، وزيادة عدد المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.