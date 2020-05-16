هواوي تطلق هاتفها الأحدث Huawei P40 Lite 5G في أوروبا.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية، عن إطلاق هاتفها الجديد Huawei P40 lite 5G، في السوق الأوروبية، وهو أحدث إصدار في سلسلة P40، والذي يعد نسخة مطابقة من هاتف nova 7 SE الذي أعلن عنه الشهر الماضي.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد جهاز هواوي P40 lite 5G، أرخص الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا، حيث يأتي بسعر 400 يورو، وتنطلقالمبيعات الرسمية له بدءا من 29 مايو الجاري.









ويتميز هاتف P40 lite 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS وبدقة +FHD، وبالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.









ويقدم Huawei P40 lite 5G، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والثاية بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير العمق.





ويعمل هاتف P40 lite 5G، بمعالج من نوع Kirin 820 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة NM من هواوي.





ويمتاز هاتف P40 lite 5G، ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام أندرويد 10 وبدون خدمات جوجل.