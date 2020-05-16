AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تطلق هاتفها الأحدث Huawei P40 Lite 5G في أوروبا.. السعر والمواصفات

السبت 16/مايو/2020 - 01:00 م
Huawei P40 Lite 5G
Huawei P40 Lite 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية، عن إطلاق هاتفها الجديد Huawei P40 lite 5G، في السوق الأوروبية، وهو أحدث إصدار في سلسلة P40، والذي يعد نسخة مطابقة من هاتف nova 7 SE الذي أعلن عنه الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد جهاز هواوي P40 lite 5G، أرخص الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا، حيث يأتي بسعر 400 يورو، وتنطلقالمبيعات الرسمية له بدءا من 29 مايو الجاري.

Huawei P40 lite 5G announced, it’s a rebadged nova 7 SE for Europe

ويتميز هاتف P40 lite 5G، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS وبدقة +FHD، وبالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.


ويقدم Huawei P40 lite 5G، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والثاية بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير العمق.

ويعمل هاتف P40 lite 5G، بمعالج من نوع Kirin 820 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة NM من هواوي.

ويمتاز هاتف P40 lite 5G، ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام أندرويد 10 وبدون خدمات جوجل.
Huawei P40 lite 5G in green, black and space silverHuawei P40 lite 5G in green, black and space silverHuawei P40 lite 5G in green, black and space silverHuawei P40 lite 5G in green, black and space silver
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح هاتف هواوي nova 7i في مصر وعدد من الدول.. تعرف على السعر والمواصفات

رسميا.. هواوي تعلن عن هاتفي P40 و P40 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات

هونر تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Play 4T.. إليك السعر والمواصفات

هواوي تعلن رسميا عن سلسلة nova 7.. السعر والمواصفات.. صور

لو بتفكر تشتري موبايل جديد.. تعرف على أبرز المواصفات والاختلافات في هاتفي هواوي Nova 7 و Honor 30

شاومي تعلن النسخة العالمية من Redmi Note 9 وNote 9 Pro.. صور ومواصفات

ترشيحاتنا

خطوة جديدة فى السعودية لسرعة الكشف عن كورونا

بعد انتشار أخبار انتقاله للأهلي بـ60 مليون.. باهر المحمدي يتصدر تويتر

اهربوا.. السلاحف تغزو وتحتل شرق آسيا

تصل لـ43 درجة مع أمطار..الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

قصة مكيدة منيرة المهدية لـ أم كلثوم

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية