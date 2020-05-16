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حوادث

مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة القاصد بقطور لعدم إجادته السباحة

السبت 16/مايو/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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أحمد على

لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه ترعة القاصد بمركز قطور بمحافظة الغربية عقب سقوطه فى الترعة لعدم إجادته السباحة وتم التحفظ على الجثة بنطاق مستشفى قطور المركزي.


كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بورود إشارة لشرطة النجدة يفيد بغرق شاب فى ترعة القاصد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري.


كما انتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث كما تم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "ج. ا" مقيم عزبة السويفى وانزلاقه فى الترعة وعدم إجادته السباحة.


وأوصت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بنقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى قطور المركزى.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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