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تعليم

لمواجهة كورونا.. مستشفيات جامعة عين شمس تكثف خدماتها للطب عن بعد

السبت 16/مايو/2020 - 03:12 م
خدمات مستشفيات جامعة
خدمات مستشفيات جامعة عين شمس
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قســـم التعليـــم

شهدت خدمات الطب عن بعد التى تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس إقبالا كثيفا من الجمهور في ظل ظروف مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولمواكبة ذلك حرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية خدمات "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى فى ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.


وقالت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها: "إنه يتم خدمة المرضى عن طريق الواتس آب. ويقوم الاستشارى الذى يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات كالتالى:


١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب
٢. حالة تحتاج إلى استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد
٣. حالة تحتاج إلى الفحص وسوف يتم إخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس
٤. حالة حرجة تحتاج إلى التوجه للطوارئ.


وأوضحت جامعة عين شمس في بيان لها، أن كل الاستشاريين من جامعة عين شمس يقومون بتلقي الاستفسارات يوميًا من 9 صباحا حتى 7 مساء.

أرقام التخصصات:
• رقم واتس آب الطب النفسي
01050136018
• رقم واتس آب الباطنة العامة وتخصصاتها
01050136012
• رقم واتس آب طب الأطفال
01050136031
• رقم  واتس آب طب المسنين
01050136035
• رقم  واتس آب النساء والتوليد
01050136020
• خدمة الاستعلام عن الكورونا المجانية (طب الأسرة)
01050136024


وقالت جامعة عين شمس للحصول على معلومات عن فيروس الكورونا المستجد/ كوفيد-19، أو في حالة ظهور أيا من الأعراض شبيهة لأعراض الإصابة بالكورونا.


• تخصصات يتم الحجز لها عن طريق الواتس آب عند الحاجة (استشارة صوت وصورة عن طريق الإنترنت):
- الجلدية
- القلب
- الصدر
- المخ والأعصاب
- الجراحة العامة
- جراحة العظام
- جراحة المسالك

وتوفر مستشفى جامعة عين شمس للطب عن بعد معلومات قيمة وحديثة تخص الصحة عامة ووباء الكورونا المستجد عن طريق منصات التواصل الاجتماعى.

لمواجهة كورونا.. مستشفيات جامعة عين شمس تكثف خدماتها للطب عن بعد
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