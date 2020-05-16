تعرف على أول تريليونير في العالم

وضعت ثروة جيف بيزوس اسمه في مقدمة قائمة الأغنياء وجعلته يتمتع بلقب أغنى شخص في العالم، خصوصا أنه المؤسس والمدير التنفيذي لإحدى الشركات القليلة في العالم التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.





وتشير تقارير اقتصادية إلى أنه قبل انتهاء هذا العقد، فإن ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يمكن أن تصبح أيضًا بقيمة تريليون دولار بمفرده، وفقًا لتحليل أجرته منظمة Comparisun.









ومن المتوقع أن يصبح بيزوس أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026، وفقًا لدراسة جديدة للشركة والتي تبحث في متوسط ​​النمو السنوي لصافي الملياردير على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب ما نشر موقع "CNBC".





وتبلغ قيمة ثروة بيزوس حاليًا 143 مليار دولار، وتشير الدراسة إلى أن صافي قيمة ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Amazon قد ارتفع بمعدل 34٪ تقريبًا في كل من السنوات الخمس الماضية.









واستمرت ثروة بيزوس في النمو بشكل مطرد، حتى مع حصول الزوجة السابقة ماكينزي على ما يقرب من 38 مليار دولار من حصته في شركة أمازون كجزء من تسوية الطلاق لعام 2019.





وزادت ثروة بيزوس، بشكل عام، بأكثر من الضعف منذ عام 2015، عندما كانت حول 63 مليار دولار، وفقًا لـ Bloomberg.





وفي حال استمرار نمو ثروته بنسبة 34٪، فإن صافي القيمة الإجمالية لبيزوس يمكن أن يتجاوز 1 تريليون دولار قبل نهاية عام 2026، وعندها سيكون في عامه الـ 62.