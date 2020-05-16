رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثالثة لمبادرة مواجهة تداعيات كورونا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثالثة من مبادرة صندوق تحيا مصر "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، فيلما تسجيليا بعنوان "هنتشارك.. هنعدي الأزمة".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل ليشهد انطلاق صندوق تحيا مصر، وذلك بالتعاون مع مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.









شهد الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة صندوق تحيا مصر "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي تعد المبادرة أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة.