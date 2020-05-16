أحمد عزيز يستعرض أبرز ما تم مناقشته في جلسة المجلس الأعلى للجامعات

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وقال عزيز ان المجلس تضمن مناقشة بما يلي:
1- عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.
2- ناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.
3- طالب الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.
4- وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 2021.
5- مناقشة مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوي التعلم الإلكتروني بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.