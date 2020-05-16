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تعليم

أحمد عزيز يستعرض أبرز ما تم مناقشته في جلسة المجلس الأعلى للجامعات

السبت 16/مايو/2020 - 04:39 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
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خالد رياض
شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد اجتماعه الشهري في جلسته رقم 700، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور  محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات.

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وقال عزيز ان المجلس تضمن مناقشة بما يلي:

1- عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

2- ناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

3- طالب الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

4- وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 2021.

5- مناقشة مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوي التعلم الإلكتروني بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.

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