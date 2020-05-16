صندوق تحيا مصر: دعم القطاع الطبي في مواجهة كورونا يتصدر أولوياتنا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.









وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: نركز على محوري عمل، أولًا "دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس"، وثانيًا "دعم الاسر الأولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة"، وخصص لها صندوق تحيا مصر حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.









ويهدف المحور الأول للمبادرة "حملة دعم القطاع الطبي"، إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل، حتى نكون على استعداد لاستيعاب طوارئ المرحلة التي نمر بها حاليا.









ومنذ إطلاق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة الشراء الموحد، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يُدبرها الصندوق سواء من خلال التبرعات المادية أو التبرعات العينية للمشاركين في المبادرة. وتكللت تلك الجهود بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس اصطناعي، و100 ألف كمامة، و15 ألف كمامة "n95"، وعشرات الأطنان من المواد المطهرة.









أما المحور الثاني "حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة (قوافل الخير)"، فيهدف إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقًا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك من خلال إطلاق قوافل الخير.









وتم إطلاق فعاليات المرحلة الأولى من قوافل الخير يوم السبت الموافق 19/4/2020 بتوزيع قوافل غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة شهر رمضان المعظم، تضمنت توزيع 26 طنا من اللحوم، و120 طنا من الخضراوات، و30 ألف كرتونة من المواد الغذائية، و1300 كرتونة من مستلزمات التطهير، حيث تم توزيعها في مناطق عديدة شملت محافظات: الفيوم، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، وفي مقابر الإمام الشافعي، ومراسي الصيادين من الوراق إلى المعادي، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وفي قرية المعتمدية بالجيزة، وفي دور الرعاية الاجتماعية، وفي مؤسسات المجتمع المدني.









أما إطلاق المرحلة الثانية من قوافل الخير فقد تم يوم الجمعة الموافق 1/5/2020 من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإعلام، وذلك لتوزيع عدد 150 ألف كرتونة مواد غذائية، وكذا 150 طن لحوم، و33 طن مطهرات على 22 محافظة، هي: الوادي الجديد، ومطروح، وأسوان، وجنوب سيناء، والبحيرة، والبحر الأحمر، وبني سويف، وقنا، والمنيا، والأقصر، والقليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.









وتم التنويه بأن قوافل الخير قامت بتوزيع ألف وجبة إفطار صائم يوميًا طوال شهر رمضان المعظم بالتعاون مع شركة أمريكانا على كل من مستشفيات العزل الصحي، ودور رعاية أطفال بلا مأوى، وسكان المقابر بالإمام الشافعي، وقد تم الاتفاق على زيادة عدد الوجبات لتصل إلى 1600 وجبة يوميًا.