مدبولى: المصريون دائما توحدهم الأزمات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.





وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي حول تفاصيل المرحلة الثالثة من المبادرة، التي يعتبرها الصندوق أكبر قافلة إنسانية في تاريخه، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و20 مؤسسة مجتمع مدني وطنية، وأوضح أنها تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة، هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، ومطروح، والأقصر، والغربية، والقليوبية، والوادي الجديد، والشرقية، والدقهلية، والجيزة.





وتمت الاشارة الى أن القافلة تقوم على محورين، الأول يتضمن توزيع مساعدات غذائية وملابس، تتضمن 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بإجمالي 3 آلاف طن مواد غذائية، و 130 طن دواجن، و100 طن خضراوات، و300 ألف قطعة حلوى للأطفال، و100 ألف قطعة ملابس جديدة، أما المحور الثاني فيستهدف ضخ المستلزمات الطبية لدعم 26 مستشفى حميات وصدر في 23 محافظة، وسيتم توجيه القافلة إلى المستودعات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتتضمن المستلزمات الطبية 20 بوابة تعقيم، و10 آلاف عبوة تعقيم، وألف كاشف طبي، و50 ألف كمامة طبية.





وقام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بتفقد خيام تعرض نماذج مكونات القافلة الانسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وقام بقص الشريط ايذانًا ببدء انطلاق السيارات الى وجهتها لمختلف المحافظات.





وثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة التي تعد تتويجا لتعاون وثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان هذا هو دأب المصريين الذين توحدهم الأزمات ويكونون أقوى وأشد في مواجهة المحن، مشيدا بالكميات الكبيرة من السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية في هذه القافلة الانسانية التي ستصل الى محتاجيها في مختلف المحافظات.