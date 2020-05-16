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أخبار البلد

لمساعدة 300 قرية.. رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"

السبت 16/مايو/2020 - 03:20 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد المبادرة أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، لتقديم المساعدات الغذائية والطبية على المحتاجين.

وتنطلق القوافل إلى٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 ألف كارتونية وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة و بوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.  

وتوزع القوافل تلك المساعدات على محافظات اسيوط ،وسوهاج ،وقنا ،وأسوان وبني سويف والبحيرة والغربية ،والدقهلية والشرقية ومطروح والوادي الجديد .

وتهدف إلى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

كان المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أكد أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف الى اغاثة الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جمعية الاورمان
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