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أخبار البلد

لمساعدة 300 قرية.. رئيس الوزراء يتفقد قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة «نتشارك .. هنعدي الأزمة»

السبت 16/مايو/2020 - 04:13 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قوافل  صندوق "تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد المبادرة أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة ، لتقديم المساعدات الغذائية والطبية على المحتاجين .

وتنطلق القوافل الى٣٠٠ قرية  في  ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا ، وتشمل ملابس و مواد غذائية حوالي 300 الف كارتونية و اجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة و بوابات تعقيم وكمامات و جوانتيات.

ومن المقرر أن يشمل توزيع مساعدات القوافل محافظات اسيوط ،وسوهاج ،وقنا ،واسوان وبني سويف والبحيرة والغربية ،والدقهلية والشرقية ومطروح والوادي الجديد .

وتهدف الى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
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