لمساعدة 300 قرية.. رئيس الوزراء يتفقد قوافل المرحلة الثالثة من مبادرة «نتشارك .. هنعدي الأزمة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قوافل صندوق "تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتعد المبادرة أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة ، لتقديم المساعدات الغذائية والطبية على المحتاجين .





وتنطلق القوافل الى٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا ، وتشمل ملابس و مواد غذائية حوالي 300 الف كارتونية و اجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة و بوابات تعقيم وكمامات و جوانتيات.





ومن المقرر أن يشمل توزيع مساعدات القوافل محافظات اسيوط ،وسوهاج ،وقنا ،واسوان وبني سويف والبحيرة والغربية ،والدقهلية والشرقية ومطروح والوادي الجديد .



