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تعليم

تعليم بني سويف: تسليم المشروعات البحثية للتعليم الفني.. غدا

السبت 16/مايو/2020 - 05:43 م
تعليم بني سويف تسليم
تعليم بني سويف تسليم المشروعات البحثية للتعليم الفني
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محمد عبد الحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية عند تسليم للمشروعات البحثية ورقيا  بالمدارس ، في اطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة كورونا ، مؤكدا على المتابعة الميدانية لمراجعة الالتزام بالقرارات والاجراءات الوزارية وتلافي أوجه القصور أولا بأول حرصا على مصلحة الطلاب وتيسيرا على على طلابنا وأولياء الأمور. 


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جاء ذلك على هامش التقرير الذي قدمته وكيلة وزارة التربية والتعليم بأنه تقرر استلام المشروعات البحثية ( ورقي واليكتروني ) من طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني (زراعي – تجاري – صناعي ) خلال الفترة من الأحد الموافق 17 مايو الجاري ،  وحتى الخميس 4 يونية المقبل. 
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حيث  أوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة أن المديرية نفذت توجيهات المحافظ ، وتعليمات في الوزارة في توفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسليم المشروعات ورقيا ، بجانب توفير روابط للدعم الفني والاستفسارات الخاصة بتسليم المشروعات البحثية اليكترونيا ، وتم تدرريب المعلمين على التعامل مع الوسيلتين التي أتاحتهما الوزارة لتسليم الأبحاث. 

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