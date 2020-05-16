AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

5 متعافين جدد من فيروس كورونا يغادرون مستشفى قها للعزل الصحي

السبت 16/مايو/2020 - 06:11 م
خروج 5 حالات جدد
خروج 5 حالات جدد بمستشفى قها من العزل الصحي
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا اليوم عن خروج وتعافي 5 حالات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 193 شخصا وخروجهم من المستشفى.


وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.

وكانت مستشفى قها المركزي والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد قد وجه رسالة شكر وتقدير هيئة التمريض جاء فيها "ابتسامتكم للمرضى وصمودكم فخر لينا جميعا عمركم ما تأخرتم عن نداء الواجب ودايما سند لأخواتكم وللمرضى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ114 حالة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ 125 حالة

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 11 حالة بمستشفى قها للعزل الصحى.. صور

بالطبل البلدى والمزمار .. أهالي قرية في القليوبية يستقبلون أحد المتعافين من كورونا

بالسيلفي والزغاريد.. "عزل قها" يودع الحاجة نجفة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل الى 157

ترشيحاتنا

كان بيشتغل في فرن جوزي.. زوجة تروي تفاصيل علاقتها بعشيقها وذبح زوجها في القاهرة

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

ملايين المشاهدات لفيديو يصور خلطة سحرية لإخفاء تجاعيد الشيخوخة

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش