5 متعافين جدد من فيروس كورونا يغادرون مستشفى قها للعزل الصحي





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.





وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.



