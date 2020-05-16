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اقتصاد

الصندوق السيادي السعودي يشتري حصص أقلية في سيتي وبوينج وفيسبوك

السبت 16/مايو/2020 - 07:17 م
الصندوق السيادي السعودي
الصندوق السيادي السعودي
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رويترز
                                                                               
أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى منها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ويبين الإفصاح الذي نشر يوم الجمعة أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أمريكا.

كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي. كما أوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي.بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

ولم يتسن الوصول بأحد المسؤولين في صندوق الثروة السيادي للتعليق.

وفي الشهر الماضي، قال مدير الصندوق ياسر الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه مشيرا إلى أن فرصا استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.
* شركات عملاقة بقطاع الطاقة

كان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل نيسان عن حصة تبلغ 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30 بالمئة.

وصرح مصدر مطلع لرويترز في التاسع من أبريل نيسان بأن الصندوق السعودي اشترى حصصا في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور هذا العام.

وأظهر الإفصاح المعلن يوم الجمعة أن لديه حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شل وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي.

وأوضح إفصاح سابق في النرويج أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حصة بنسبة 0.3% في شركة إكوينور للنفط والغاز.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.


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