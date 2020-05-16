أبرزها بوينج وفيس بوك وديزني.. الصندوق السيادي السعودي يشتري حصصا في شركات أمريكية عملاقة

أظهرت بيانات كشفت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، اشترى حصص أقلية في شركات كبرى، بينها بوينج وفيس بوك وسيتي جروب.









وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كشف إفصاح هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى حصة بقيمة 713.7 مليون دولار في شركة بوينج، وحصة بقيمة 522 مليون دولار في سيتي جروب، وحصة بقيمة 522 مليون دولار في فيس بوك، وحصة بقيمة 495.8 في شركة ديزني، وحصة بقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.

















وأظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حصة بقيمة 514 مليون دولار في شركة ماريوت، وحصة بقيمة صغيرة في شركة بيركشاير هاثاواي، وحصة بقيمة 827.7 مليون دولار في شركة بريتش بتروليوم النفطية.









وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشف في أبريل عن حصة تبلغ 8.2 بالمائة في شركة كارنيفال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.