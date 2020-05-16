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رياضة

بروسيا موشنجلادباخ يتقدم على آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي بروسيا مونشجلادباخ على مضيفه نادي آينتراخت فرانفكورت بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح أليساني بيليا التسجيل لبروسيا موشنجلادباخ في الدقيقة الأولى، ليضاعف بعدها ماركوس تورام النتيجة للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا مونشجلادباخ بهدفين نظيفين.

وبهذا الهدف رفع ماركوس تورام رصيده من الأهداف للهدف رقم 11، في صدارة هدافي فريق بروسيا مونشجلادباخ هذا الموسم.

وكان فريق بروسيا دورتموند قد اكتسح ضيفه نادي شالكة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.

وعادت منافسات الدوري الألماني للحياة مجددًا اليوم، بعد موافقة الحكومة الألمانية على عودة النشاط، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
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