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فن

الأستاذ .. محمود البزاوى يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

السبت 16/مايو/2020 - 08:32 م
عادل امام ومحمود
عادل امام ومحمود البزاوى
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محمد بدران


هنأ الفنان محمود البزاوى، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17 مايو.

ونشر محمود البزاوى عبر "انستجرام" صورة وعلق: "‏النهارده عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الأستاذ في تمثيل تراچيدي و في كوميدي و في عادل امام .. كل سنة و حضرتك طيب ♥️"

ويوافق اليوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.


"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



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