محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع حسن حسني في زكي شان

استعاد الفنان محمود البزاوى ، ذكرياته مع النجم الكبير حسنى حسنى، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".





ونشر البزاوى صورة له برفقة حسن حسنى واحمد حلمى من فيلم زكى شان وعلق قائلًا "الترجمة".





يذكر أن فيلم "زكي شان" فيلم كوميدي عرض عام 2005، كتبه المؤلف "محمد فضل" وأخرجه "وائل إحسان" وقد تم تصويره بين القاهرة والغردقة، من بطولة أحمد حلمي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.





ويشارك البزاوى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.