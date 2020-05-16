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فن

ربنا يخليك لينا يا حبيب وشقيق العمر.. إسعاد يونس تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

السبت 16/مايو/2020 - 04:15 م
عادل امام و اسعاد
عادل امام و اسعاد يونس
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ميرنا محمود
هنَّأت الفنانة اسعاد يونس، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام.

ونشرت إسعاد يونس  صورة للفنان عادل امام وعلقت قائلة :" كل سنة و حبيب الملايين طيب و بخير، ربنا يخليك لينا يا حبيب و شقيق العمر.

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ويوافق اليوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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