AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: كثير من بني إسرائيل ملحدون.. والتعامل معهم يحتاج إلى دراسة.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:00 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بني إسرائيل يحتاجون إلى دراسة في كيفية التعامل معهم، فكثيرمنهم ملحدون الآن بالله، لافتًا: هذا بخلاف اليهودية فهي دين من عند الله، وهناك طوائف متدينة.

وأضاف « جمعة» خلال برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن العالم كله ضّجَّ من الصهيونية وإيذائهم للناس.

ونبه عضو هيئة كبار العلماء: « نحن لا نتكلم عن الديانة اليهودية أو نسل بني إسرائيل، إنما نتكلم عمن انحرف وجعل عنوانه هذه الديانة الشريفة ليخفي ورائها إفساده في الأرض». 


ولفت المفتي السابق إلى أن سيدنا موسى- عليه السلام- أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- في ليلة الإسراء والمعراج بأن بني إسرائيل أتعبوه، لذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول في أكثر من موقف: "نحن أولى بموسى منهم"، أي عرفنا موسى على الحقيقة وفضلنا الله على العالمين بمعرفتنا للتوحيد واتباع الأنبياء جميعًا من آدام لمحمد - عليهم الصلاة والسلام -، كما عرفنا قضايا الكون الكبرى وصولًا إلى الوضوء والسجود في الصلاة وغير ذلك. 

وأوضح الدكتور على جمعة أن سيدنا موسى وهو في مصر كان يدعو بني إسرائيل ويسعى إلى تعليمهم وتفهيمهم؛ لأنهم لم يكن لهم نصيب من التعلم وإدراك شريعة الله - سبحانه وتعالى- وما كان عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف؛ فظلوا قرابة ٤٠٠ سنة منذ يوسف- عليه السلام- دون نبي ولم يبعث الله من بعده رسولًا"، مبينًا: "هذا مما كان يحتج به فرعون في إنكار موسى - عليه السلام-".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تزوج سيدنا يعقوب أم سيدنا يوسف وخالته؟.. على جمعة يرد

علي جمعة: موقف سيدنا موسى مع امرأتي مدين يدل على 5 أمور.. فيديو

قلوبهم تعلقت بمصر..علي جمعة: بني إسرائيل أتعبوا موسى في الرحيل

على جمعة يوضح عدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصر

هل اليهود بنوا الأهرامات وعلّموا المصريين الزراعة والصناعة؟.. علي جمعة يرد

علي جمعة: خليج السويس مكان غرق فرعون وجنوده.. يوضح عدد بني إسرائيل عند خروجهم من مصر.. ويبين اسم فرعون موسى ومنحة حدثت لمصر بعده

ترشيحاتنا

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

مدرب منتخب مصر يشيد بمبادرة الفنان أحمد فلوكس مع أفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

عن منع الحجاب.. رئيس التليفزيون السابق: مينفعش كل واحد يلبس على كيفه

فيديو جديد لـ أحمد فلوكس بصحبة رجال أمن الكومباوند على الإفطار

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف

غريبة ومختلفة.. أروى تتألق بملابس جذابة من حلقة رامز مجنون رسمى.. شاهد