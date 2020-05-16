علي جمعة: كثير من بني إسرائيل ملحدون.. والتعامل معهم يحتاج إلى دراسة.. فيديو

قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بني إسرائيل يحتاجون إلى دراسة في كيفية التعامل معهم، فكثير

منهم ملحدون

الآن بالله

، لافتًا: هذا

بخلاف اليهودية فهي دين من عند الله، و

هناك طوائف متدينة.