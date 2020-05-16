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محافظات

استمرار تعقيم ميناء دمياط واستقبال 10 سفن اليوم

السبت 16/مايو/2020 - 10:30 م
تغقيم ميناء دمياط
تغقيم ميناء دمياط
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زينب الزغبي
وجه اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والورش العموميه وأتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الهيئة ومبانيها ، وذلك استمرارًا للإجراءات المتبعه فى تطبيق كافة التدابير الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد  في تصريح له ،اليوم، انه تمت اعمال تطهير وتعقيم الطرق والمبانى والمنشآت ضمن الإجراءات المتبعه فى تطبيق كافة الإحتياطات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا بميناء دمياط طبقًا منظمة الصحة العالمية ومجلس الوزراء.
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وأوضح ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة . بينما غادرته 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 ، و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2907 طن يوريا و 10314 طن رمل و 3150 طن أسمنت و 4900 طن فوسفات .

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة 14385 طن حديد بلت و 2269 طن خشب زان و 16195 طن ذرة بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و قرع عسل و عنب ) وخضروات ( بطاطا ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم ) يتم تصديرها إلى كلا من المغرب و ألمانيا و انجلترا و هولندا و سلوفنيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 148 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1473 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118812 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81804 أطنان.

كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2655 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، في حين غادرته 1842 شاحنة منها 670 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41743 من البضائع العامة .
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