وزير التعليم: مؤتمر صحفي للكشف عن آليات عقد امتحانات الثانوية العامة .. اليوم





اقرأ ايضا | التعليم تستعين بالمدارس الفنية لزيادة عدد لجان الثانوية العامة وتقليل عدد الممتحنين في كل لجنة



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن ينعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور كل من : رئيس الوزراء، و كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.





اقرأ ايضا | تعرف على حقيقة وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة



جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ووفقا لـالمعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والإستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

وأضاف الدكتور طارق شوقى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب

وأوضح أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن جميع اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، إنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وسيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.