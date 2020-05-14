التعليم تستعين بالمدارس الفنية لزيادة عدد لجان الثانوية العامة وتقليل عدد الممتحنين في كل لجنة

رضا

حجازي

، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن





وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذا القرار يأتي في إطار ما اعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بشأن ضرورة زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية ، لتقليل عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة بحيث لا يزيد عن 14 طالب في الفصل الواحد لضمان عدم التزاحم و عدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 660 ألف طالب على مستوى الجمهورية .





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الدولة وضعت خطة محكمة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.





وأكد أن جميع اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، إنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وسيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.

أكد الدكتورالوزارة قررت ضم 65 مدرسة من مدارس التعليم الفني ليتم استخدامها كلجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.