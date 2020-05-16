رغم الاعتراضات.. محافظ دمياط: غلق رأس البر في العيد للمصلحة العامة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انها اتخذت عدة قرارات في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد من شانها السيطرة على انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في اجازة عيد الفطر المبارك .





أشارت عوض الى ان بعض القرارات الاخيرة والتى اغضبت البعض ومنها غلق راس البر واقتصارها على قاطينها هى من اجل المصلحة العامة لايهم اذا كان مرضيا للجميع ام لا فالاهم ان يكون موفق ومن اجل مصلحة الجميع فلن نسمح بكارثة خروج الناس للشواطئ والتجمعات وانتشار فيروس كورونا اللعين بين المواطنين وهو امر لن يسمح به والفئة المعترضة على القرار هم الغير مدركين لازمة كورونا وتابعت انها سبق واتخذت هذا القرار خلال اجازة شم النسيم وتم السيطرة بالفعل والحد من انتشار الفيروس نتيجة لتجمعات المواطنين.





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وقالت، ستنتهى ازمة كورونا على خير ولكن لتثبت للعالم كله ان مصر نجحت في ادارة الازمة بكل قوة وتصدى للفيروس اللعين وراهننا على وعى الشعب وسنكسب الرهان وتمر الازمة بسلام.

وأضافت أن العمل من خلال منظومة عمل جماعي جاء من بداية الأزمة مع الصحة وفرق الرصد والتتبع وكلمة السر كانت تتبع المخالطين بالكامل سواء في الأسرة أو خارجها مباشرين وغير مباشرين وعزلهم جميعا لمدة 14 يومًا، وكان يتم حجز المشتبه فيهم في مستشفيات الحميات والصدر والتفرقة بين المصابين قبل ظهور نتيجة التحاليل.





وأشارت، أن المحافظة أنشأت قاعدة بيانات لكل المصابين وتم عمل شجرة مخالطين وعزل بعض المنازل وتم وضع فرد أمن على كل بيت معزول بحيث لا يسمح لأي فرد بالننزول على أن يتم توصيل الاحتياجات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه تم الكشف على الفرق الطبية وتجهيزهم وتدريبهم وتم تفعيل الحجر الصحي في الميناء بعزل أي فرد يأتي من الميناء ويتم عزلهم في إحدى المدارس القريبة من الميناء.















