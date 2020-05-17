بتمطر تلج .. موجة طقس سيئ تضرب محافظات الصعيد وغلق طريق قنا - سفاجا بسبب السيول

في عز الحر.. أمطار غزيرة تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد

غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول

المياه أغرقت المنازل وأمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء في مدن سوهاج









في حدث غريب شهدت العديد من مناطق الصعيد حالة من التقلبات الجوية والطقس السيئ بالرغم من موجة الحر التي تضرب البلاد ووصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة.









ففي أسوان ، شهدت بعض المناطق بمركز إدفو مساء اليوم السبت هطول أمطار ، مع تساقط خفيف لكرات من الثلج الصغيرة رغم الموجة الحارة التي تضرب البلاد ووصلت الحرارة إلى 40 درجة.



و شهدت المناطق السكنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان مساء السبت عاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال لاما أدى إلى حدوث إنخفاض نسبى للرؤية ، وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق التابعة لهذه المراكز .



ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الإستعداد لإدارة الحماية المدنية لمواجهة أى حرائق محتملة، وأيضًا لجهات المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء للتدخل في حالة إنقطاعها.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لقيام الوحدات المحلية برفع الأشجار التى سقطت على جانبي الطرق الداخلية والسرعة.

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وقامت إدارة مرور أسوان بغلق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من الإتجاهيين للحد من وقع الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف محافظ أسوان هيئة النقل النهرى بالتوجيه لإلتزام أطقم العبارات و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية المتراكية باشتراطات الحماية المدنية أثناء وقوفها.

وأكد المحافظ أن هناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة .









وفى سوهاج لم تختلف الأوضاع كثيرا ، بعد أن ضربت حالة من الطقس السيئ عدد من المدن والقري بالمحافظة ، وخاصة المدن الجنوبية.

وهطلت الامطار الغزيرة مدن "دارالسلام، وجرجا، والمنشاه، وسوهاج" وتسببت الأمطار في قطع الكهرباء عن عدد من القري في المحافظة. وتضررت عدة منازل في مدينة دار السلام وتحديدا في قريتي أولاد الشيخ، والمشايخ" وأغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل، ودفعت الوحدة المحلية بمعداتها الي مكان تجمع المياه. وانتقل الي مكان هطول الأمطار بمدينة دار السلام اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمحاسب لطفي محمد، رئيس مدينة دار السلام، وتم الدفع بالمعدات الأزمة، وتجري عملية شفط مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الشوارع والمنازل.

ولم ينتج عن هطول الأمطار أية أضرار أو خسائر بشرية، ويجري عملية تقييم الوضع من قبل غرفة الأزمات في المحافظة.



وأغلقت محافظة قنا، طريق قنا - سفاجا، بعد قطع مياه السيول لأماكن متفرقة من الطريق وهي" الكيلو ٢٧ بالطريق - الكيلو 34 - الكيلو 42" حفاظا علي أرواح المواطنين.

وقام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية للطريق لمتابعة عمليات سحب المياه بواسطة السيارات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا، و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق فى اقرب وقت ممكن، مناشدًا المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا فى الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



وأضاف محافظ قنا، بأنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة.



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