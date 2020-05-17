بتمطر تلج .. موجة طقس سيئ تضرب محافظات الصعيد وغلق طريق قنا - سفاجا بسبب السيول

- في عز الحر.. أمطار غزيرة تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد
- غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول
- المياه أغرقت المنازل وأمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء في مدن سوهاج
وهطلت الامطار الغزيرة مدن "دارالسلام، وجرجا، والمنشاه، وسوهاج" وتسببت الأمطار في قطع الكهرباء عن عدد من القري في المحافظة.
وتضررت عدة منازل في مدينة دار السلام وتحديدا في قريتي أولاد الشيخ، والمشايخ" وأغرقت مياه الأمطار عددا من المنازل، ودفعت الوحدة المحلية بمعداتها الي مكان تجمع المياه.
وانتقل الي مكان هطول الأمطار بمدينة دار السلام اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمحاسب لطفي محمد، رئيس مدينة دار السلام، وتم الدفع بالمعدات الأزمة، وتجري عملية شفط مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الشوارع والمنازل.
ولم ينتج عن هطول الأمطار أية أضرار أو خسائر بشرية، ويجري عملية تقييم الوضع من قبل غرفة الأزمات في المحافظة.
وأغلقت محافظة قنا، طريق قنا - سفاجا، بعد قطع مياه السيول لأماكن متفرقة من الطريق وهي" الكيلو ٢٧ بالطريق - الكيلو 34 - الكيلو 42" حفاظا علي أرواح المواطنين.
وقام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية للطريق لمتابعة عمليات سحب المياه بواسطة السيارات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا، و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق فى اقرب وقت ممكن، مناشدًا المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا فى الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وأضاف محافظ قنا، بأنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة.
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وفي الوادي الجديد تعرضت مدينة الخارجة لموجة عارمة من الطقس السىء بعد عصر اليوم السبت شملت سحب كثيفة أعقبها سقوط أمطار غزيرة على أحياء مدينة الخارجة تسببت فى غرق شوارع المدينة.
وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.
وكانت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد لسقوط أمطار خفيفة أول أمس الخميس سبقتها شبورة ترابية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عدة مناطق متفرقة في بالمحافظة، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الافقية والرأسية، خاصة على الطرق السريعة، ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.
وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.
وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في المواقع الأكثر عرضة للسيول.
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