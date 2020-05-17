أحكام تسقط بعد 15 عامًا.. حكم صحة التعاقد لا يسقط.. اعرف التفاصيل

هناك قضايا كثيرة تحدث فى مجتمعنا منها قضايا مخدرات وقتل وسرقة وغيرها من القضايا التى يحكم فيها بأحكام.. فهناك أحكام تسقط بعد 15 عاما وغيرها لا تسطق، ومن بينهم حكم صحة التعاقد بالتقادم الطويل 15 سنة.

فى هذا السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى إنه يسقط وألا يجوز للبائع أو من ورثته دفعها بالتقادم الطويل ذلك، وأن عليهم التزام أبدى بضمان عدم التعرض المتواجد عن عقد البيع الابتدائي ولو لم يشهر.

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وأضاف الباشا: عدم تعرض المشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعتة فيه طبقا "للمادة ٤٣٩ مدنى" سواء رقبة أو منفعة فيمتنع على البائع وورثته من بعده رفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط أو التقادم المكسب.

أما إذا كان البائع أوفى بتنفيذ التزامه عينا المشترى بشقيه "بتسليم المبيع ونقل الملكية" ثم توافرت له بعد تاريخ البيع والوفاء بالتزامه الناشئة عنه وشروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يجوز له تملك العقار بالتقادم والدفع بذلك أمام المحكمة فى دعوى صحة التعاقد دون أن يعد ذلك منه تعرضا المشترى يتنافى مع التزام الأبدى بعدم التعرض.

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وكذا يجوز تسجيل حكم صحة التعاقد النهائى الذى مر عليه أكثر من ١٥ سنة إذا تبين من بحث مأمورية الشهر المختصة للملكية أن العقار مازال على ملك البائع وأنه لم يتصرف فيه إلى شخص أخر قام بتسجيل ذات العقار وانتقلت إليه الملكية بالتسجيل، لأنه إذا حدث ذلك تكون الملكية قد استنفذت وخرجت فيمتنع على العضو الفنى لمأمورية الشهر السير في الإجراءات. ويحفظ الطلب أعمالا لنص المادة ٤/١٦ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١٩٤٦/١١٤ وتعديلاته.