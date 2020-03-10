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حوادث

زوجة تسلط الجن على زوجها بسبب ممارسة الجنس.. هايدى: بيربطني في السرير أثناء العلاقة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:00 ص
اعمال سحر
اعمال سحر
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أحمد مهدي

مش عارفة أطلق من جوزي بعد ما عملت له سحر علشان يتعامل معايا كويس اتجوزت مرتين لكن حظى كان وحش .. بهذه الكلمات بدأت الزوجة الثلاثينية حديثها عن مأساتها تقول : بختي المايل أوقعني في زوجين لا يعرفان الرحمة الأول كان يقوم بضربي وإهانتي هو وأسرته تجوزته لمدة ٣ شهور، كانت أسوأ  ٩٠ يوما في حياتي، ضرب وإهانة وشتائم منه وأسرته أي حد كان بيعدي من أهله كان بيشتمني، وكنت شغالة خدامة لهم كلهم، لحد ما أطلقت بعد ٣ أشهر".

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وتستكمل الزوجة هايدى مأساتها : بعد فترة من طلاقي تجوزت اول حد جالي، وكان أقل مني في التعليم، وشوفت ايام ابشع من الزواجة الاولي، كان يضربني ويربطني طول الليل بالحبال ويضربني بالسلك، ويشرب حشيش ويمارس العلاقة الزوجية بصورة سادية ".

وتضيف : طلبت الطلاق منه لكن أهلي ضربوني وأخويا هددني بالقتل، وقالي مفيش طلاق، وفي يوم واحدة صاحبتي قالتلي هاتي حاجة من ملابس جوزك ونروح لشيخ يعمله عمل علشان يهدي شوية معاكي وربنا يهدي سركم" روحت فعلا معاها، تتابع الفتاة قصتها " بعت دهب وروحت للشيخ وأخدت معايا حاجة من ملابس جوزي  الداخلية - فيها عرقه، وعملت حجاب و فعلا جوزي هدي شوية في المعاملة معايا، وبعد فترة حصلت مصيبة تانية، الشيخ قالي لازم نجدد الحجاب تاني".


وتستكمل الزوجة: الشيخ طلب مني فلوس، قولتله مش معايا تاني، فطلب منى ممارسة الرذيلة مقابل عدم فضيحتى، رفضت وبيهددني إنه يفضحني  الأمرين الانتحار والان حائرة بين الانتحار أو الطلاق.

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