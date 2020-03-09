طلاق المشاهير 2020 .. أنغام وأحمد إبراهيم الأحدث.. وأصالة تصدم جمهورها بالخبر

طلاق المشاهير 2020 .. شغل اهتمام الكثيرين خلال الأشهر الماضية، طلاق المشاهير 2020 ، لاسيما بعدما توالت أخبار الطلاق تباعًا في أول شهرين من العام، فأصبح العام الجديد لدى بعض النجوم بمثابة صداع يؤرق استقرار حياتهم الشخصية، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أحدث حالات الطلاق في العام الجاري، من الأقدم للأحدث.





أصالة وطارق العريان

أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".





جيهان منصور في شهر فبراير الماضي، أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر من الزواج.

وكتبت جيهان منصور أن "الزواج تم سريعا، وأنه تم الطلاق في سبتمبر، ولم تحصل على فرصة للتفكير"، وأضافت جيهان منصور قائلة إنها رفعت دعوى قضائية لتحصل على حقوقها الشرعية وتنتظر فقط شهور العدة، وتزوجت جيهان منصور من رجل الأعمال مجدي جميل في أبريل الماضي.





نوال الزغبي

وفي آخر شهر فبراير، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال استضافتها فى برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.





انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

انفصال أنغام وأحمد إبراهيم ، علم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".



