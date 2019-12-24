طلاق جيهان منصور بعد 5 شهور زواج من رجل أعمال شهير

أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الثلاثاء، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر من الزواج.



وكتبت جيهان أن "الزواج تم سريعا، وأنه تم الطلاق في سبتمبر، ولم تحصل على فرصة للتفكير".



وأضافت جيهان قائلة إنها رفعت دعوى قضائية لتحصل على حقوقها الشرعية وتنتظر فقط شهور العدة.



وتزوجت جيهان منصور من رجل الأعمال مجدي جميل في أبريل الماضي.