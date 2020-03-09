نوال الزغبي تعلن موعد اعتزالها الفن

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، وتحدثت عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية، واعمالها المقبلة.
بينما أكدت نوال الزغبي، أنها من الممكن ان تقوم باعتزال الفن لكن بعد ما يقرب من 40 عاما.
وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا، اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "القوية" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وقد حققت نجاح كبير جدًا.
تقول كلمات الاغنية:" بهجرك قسي عودي .. بعيني الفرح شفتو ..عم بفرض وجودي .. ال معك ما عرفتو ..أنا ال ما فيك تجرحا .. قوية قبلك سمّوني .. أنا دموعي ما بمسحا ..أنا بمسح يللي بكوني ..كل جرح وأنا بخير .. وتنعاد عليك المواجع .. ما فيي قلك غير .. قلبي اللي حبك مش راجع".