نوال الزغبي تعلن موعد اعتزالها الفن

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، وتحدثت عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية، واعمالها المقبلة.





بينما أكدت نوال الزغبي، أنها من الممكن ان تقوم باعتزال الفن لكن بعد ما يقرب من 40 عاما.





وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا، اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "القوية" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وقد حققت نجاح كبير جدًا.



