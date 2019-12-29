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منوعات

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
بعض الأشخاص ضعيفي الإيمان يلجأون إلى السحرة والدجالين لحل مشكلاتهم من خلال تسخير الأرواح من أجل خدمتهم، قد تنجح تلك الروح في تحقيق مطالبه ولكن في المقابل لن يفلت بفعلته أمام الله فهو يحاول تغيير إرادة الخالق وحسابها عسير ولو علم جزاء فعلته من الأشخاص الذين اقتحموا عالم الدجل والسحر لعاد لصوابه واتجه بشكواه إلى ربه.

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة عريس وعروسته عثر عليها أحدهم بالقرب من المقابر أثناء سيره في الشارع، فقامت سيدة بنشر الصور على فيسبوك لعلها تكون وسيلة التواصل الاجتماعي التي تنقذ حياة تلك الفتاة المسكينة.

إذا دققت النظر في الصورة ستجد أعمال السحر والشعوذة وأن أحدهم وضع طلاسم على صورة الفتاة وكأنه يتحدث لشخص ويخبره طلباته منها " السرطان والاكتئاب والفقر والدموع، وغيرها من الطلبات التي تدفع العلاقة للانهيار وأن ينفصلا أو يموتا" ونفس الكلمات على وجه العريس، ويبدو أن الصورة حديثة من موضة الفستان والبدلة التي يرتديها الإثنان.

قامت السيدة بنشر الصورة على فيسبوك بعد عثور زوجها عليها في كيس بلاستيك لونه أسود في الصورة وريشة طائر لونه أسود وذكرت أن البلاستيك كانت رائحته مقززة للغاية وكأنه كان مدفون وسط أطنان من القمامة. 

لجأت السيدة على الفيس بوك ليكون منصة للبحث عن العريس والعروس المساكين لمساعدتهما قبل أن يتفاقم الأمر.

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور
سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور
سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور
سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور
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