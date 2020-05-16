بعد إصابة ممرض بكورونا.. عزل جميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية المجد بالبحيرة

أعلنت الإدارة الصحية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، عزل ٥ عاملين بالوحدة الصحية لقرية المجد بعد إصابة ممرض زميل لهم بالوحدة بفيروس كورونا المستجد





واكد مصدر بالإدارة الصحية بمركز بدر تطبيق العزل المنزلى لجميع العاملين بالوحدة، وعددهم 5 بينهم ٤ ممرضين وإداري لمدة 14 يوما عقب إصابة ممرض بالوحدة بفيروس كورونا.





وكشف المصدر، عن قيام الإدارة الصحية بانتداب طاقم طبي بديل من الوحدات الصحية المجاورة، للعمل بالوحدة الصحية كما تقرر عزل منزلي لأسرة الممرض وعددهم 5 لمدة 14 يوما فترة حضانة فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.





وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.





وأضاف البيان أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال البيان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 612 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



