استمرار الحرارة الشديدة والعظمى بالقاهرة 42.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة، على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 42 درجة مئوية، بينما يظل الطقس لطيف خلال ساعات الليل.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس، على القاهرة والوجه البحري، خلال الـ 72 ساعة القادمة، تكون شديدة الحرارة نهاراً مُعتدلة ليلاً، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
بينما على السواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، لطيف خلال ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويظل الطقس، شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال النهار معتدل خلال ساعات الليل، يصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد تكون 42 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.