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فن

كل سنة وانت طيب يا زعيم... حمدي الميرغني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 12:20 ص
عادل امام
عادل امام
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عمر صبحي
هنأ حمدي الميرغني الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده. 

ونشر حمدي الميرغني صورة برفقة "الزعيم" عادل إمام من كواليس مسلسل "فلانتينو" ، على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام".

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وعلق "الميرغني" علي الصورة قائلا: كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا  يبارك في صحتك ويخليك لينا.

وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.

“فلانتينو” بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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