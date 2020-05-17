رسالة مؤثرة من مذيعات إكسترا نيوز لدعم أسر الشهداء.. فيديو

شاركت مذيعات إكسترا نيوز نانسي نور، ولما جبريل، وخلود زهران في مقطع فيديو لدعم ابطال القوات المسلحة والشرطة من الشهداء، ومساندة . أسرهم





وقامت المذيعات بالغناء على أنغام اغنية شيرين عبد الوهاب" في حد ساعات بيكون جنبك ومبتشفهوش".





ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان، بدأت الأسر المصرية تلتف من جديد حول شاشات التلفاز، ووجدت عمل درامي ملحمي يجسد بطولة أبناء الوطن في الدفاع عن أرضه والتصدي للجماعات الإرهابية، فقد وجدت تلك الأسر مسلسل "الإختيار" كعمل درامي ملحمي ينقل مشاهد موثقة من بطولات أبناء الجيش.





المسلسل الذي اعتبره المصريون ملحمة درامية شاهدة على ما قدمه أبطال القوات المسلحة دفاعا عن تراب الوطن، سرعان ما استطاع ان يجذب أعين المشاهدين وأن يتربع على رأس الأعمال الدرامية الاكثر متابعة، وذلك بفضل حالة الشغف الكبيرة لدى المصريون لمتابعة البطولات التي قدمها أبطال القوات المسلحة.





وتسبب مسلسل الاختيار في حالة كبيرة من الذعر لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وكل من ينتمون لها، وأبواقها الإعلامية لما سببه العمل الدرامي من فضح لجرائم تلك الجماعة الإرهابية وأنصارها، وما وثقه من بطولات وتضحيات أبناء الوطن من مختلف محافظات الجمهورية، خلال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة.