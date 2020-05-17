بيت الشعر يقيم أمسيته التاسعة أون لاين

يقيم بيت الشعرالعربي بمركز إبداع الست وسيلة، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الأحد، اللقاءَ الأسبوعي أون لاين.

يتضمن اللقاء أربع فقرات: الفقرة الأولى مع الشاعرة الدكتورة حنين عمر، وحديث عن ترجمة الشعر، الفقرة الثانية أمسية شعرية يشارك فيها من الشعراء:أحمد البيطاني، أحمد رامي عبد الله، حسام وفا، شروق نبيل، شيرين مجدي، عبد الرحمن مقلد، وفيق جودة، الفقرة الثالثة فاصل موسيقي وغنائي، يشارك فيه عمرو منصور، منى رؤوف، أما الفقرة الرابعة فتضمن لقاء مفتوح، ويشارك فيه الشعراء الحاضرون للأمسية.

يشارك في إدارة اللقاء من الشعراء: نور الدين نادر، ضياء فريد، نورا النيلي، هالة ربيع.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، كإجراء إحترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد.